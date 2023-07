Sana soll Management des Medizin Campus Bodensee übernehmen

Das Management des Klinikverbundes Medizin Campus Bodensee soll an die Sana Kliniken AG vergeben werden. Der Gemeinderat von Friedrichshafen hat einer entsprechenden Empfehlung zugestimmt.

Der Medizin Campus Bodensee (MCB) mit Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang soll ab September ein externes Management bekommen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig dafür gestimmt, den Zuschlag, wie vom MCB-Aufsichtsrat empfohlen, an den Klinikbetreiber Sana zu vergeben. Schließungen oder Privatisierungen der zum Verbund gehörenden Kliniken seien nicht geplant.

Der Medizin-Campus Bodensee will sich Hilfe von außen holen. Denn baulich und finanziell stünden die Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang vor großen Herausforderungen, hieß es vom MCB bereits im März, als der Wunsch nach einem externen Management öffentlich wurde. Ein Grund sei zudem die anstehende Krankenhausreform. Das Ziel sei, die medizinische Versorgung der Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben weiterhin sicherzustellen, hieß es.

Vier Bieterinnen im Wettbewerb um MCB-Management

Unterstützung für das MCB könnte künftig von der Sana Kliniken AG mit Sitz in München kommen. Sie war laut Sitzungsvorlage für den Gemeinderat die beste von vier Bieterinnen im Wettbewerb um das Management - zum einen, was die Erfahrung angehe, und zum anderen aufgrund des besten Preises. Sana bietet das Management laut Vorlage für rund drei Millionen Euro für die ersten vier Jahre an. Die anderen Angebote reichten von knapp über fünf bis rund zehn Millionen Euro. Das externe Management ist zunächst auf zehn Jahre ausgelegt.

Beworben hatten sich außer Sana auch die Asklepios Kliniken GmbH, die Bietergemeinschaft Hospital Management Group GmbH, BMC Healthcare GmbH und Johanniter GmbH sowie die Helios Clinic Consult GmbH. Das Team der Sana Kliniken AG sei insgesamt sehr überzeugend aufgetreten, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Personell keine großen Änderungen am MCB zu erwarten

Am Dienstag berät der Kreistag des Bodenseekreises über die Vergabe. Der Kreistag muss ebenfalls zustimmen. Personell soll der Entschluss keine großen Auswirkungen haben. Die Mitarbeitenden des MCB behalten ihre Verträge, hieß es vom Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung soll um Mirko Papenfuß ergänzt werden, er ist laut Sana Kliniken AG für das Geschäftsfeld Sana-Management-Verträge verantwortlich. Sana leitet in der Region bereits die Sana Kliniken Landkreis Biberach.