In einer Schule in Meckenbeuren (Bodenseekreis) hat ein Experiment im Chemieunterricht zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Beim Erhitzen von Paraffin-Öl löste der Dampf einen Brandalalarm aus, so die Polizei. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten darauf mit vier Fahrzeugen an und kontrollierten die Lage. Eine tatsächliche Gefahr bestand aber nicht und die rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte durften wieder in ihre Klassenzimmer.