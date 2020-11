In Meckenbeuren-Gerbertshaus (Bodenseekreis) ist am Donnerstag ein Streit in einem Wohnheim eskaliert. Nach Angaben der Polizei verletzte dabei ein 30-jähriger Mann einen 25-Jährigen mit einem Messer. Er erlitt schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wurde aber wenig später festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Zwischen den beiden Männern hatte es in der Vergangenheit bereits öfter Auseinandersetzungen gegeben.