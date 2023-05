Viele Pflegeheimbewohner am Bodensee und in Oberschwaben geboostert

per Mail teilen

In den Pflegeheimen in der Region Bodensee-Oberschwaben sind immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner geboostert. Die Impf-Quote bei den Beschäftigten ist aber teilweise deutlich niedriger.

Bei der Stiftung Liebenau, die sich auch im Bodenseekreis in ihren elf Häusern um Pflegebedürftige kümmert, hätten inzwischen rund 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner die Auffrischimpfung bekommen, teilte Pressesprecherin Helga Raible mit.

Bruderhaus-Stiftung mit einer Boosterquote von 90 Prozent

Die Boosterquote in den beiden Heimen der Bruderhaus-Stiftung in Ravensburg läge ebenfalls bei 90 Prozent, so deren Sprecherin Sybille Arana. Allerdings seien hier erst 65 Prozent der Mitarbeiter geboostert. Dafür gebe es diverse Gründe. Beispielsweise seien neue Mitarbeiter bei ihrer Einstellung teilweise zum ersten Mal gegen Corona geimpft worden.

Jede zweite Pflegekraft in baden-württembergischen Seniorenheimen geboostert

Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) aus Ravensburg appelliert weiter an Einrichtungen der Pflege, die zahlreichen Impfmöglichkeiten wahrzunehmen. In ganz Baden-Württemberg sind Ende Januar 76 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen geboostert, aber nur die Hälfte (49,9 Prozent) der dortigen Beschäftigten.