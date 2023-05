Auch in diesem Jahr wird es am Bodensee kein "Match Race Germany" vor Langenargen geben. Der mehrtägige Segelwettbewerb hätte eigentlich am Mittwoch beginnen sollen.

Das internationale Segelevent "Match Race Germany" am Bodensee ist erneut abgesagt worden. Das bestätigte das "Match Center Germany", äußert sich aber nicht zu den Gründen. Der traditionsreiche Wettbewerb mit Spitzenseglern aus aller Welt hätte über Pfingsten vor Langenargen (Bodenseekreis) stattfinden sollen. Von der Gemeinde Langenargen war zu erfahren: Wegen Jubiläumsfeierlichkeiten in Langenargen könne der Wettbewerb nicht stattfinden. Das "Match Race Germany" wurde zuletzt 2019 ausgetragen. Segelwettbewerb fällt zum dritten Mal aus Aufgrund der 1.250-Jahr-Feierlichkeiten in Langenargen sei ein großer Segelwettbewerb einfach zu viel des Guten, heißt es von der Gemeinde. Das "Match Race Germany" sei bei den vielen Jubiläumsveranstaltungen für Langenargen nicht zu stemmen, so Bürgermeister Ole Münder (parteilos). Damit fällt das Segel-Event zum dritten Mal in Folge aus. Es fand zuletzt 2019 vor Corona statt. In den Jahren darauf machten dem Wettbewerb zunächst die Pandemie und dann Niedrigwasser am Bodensee einen Strich durch die Rechnung.