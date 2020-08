Konstanz: Massiver Wasserrohrbruch in Wohngebiet

In Konstanz ist es am frühen Samstag Morgen in einem Wohngebiet zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Keller und Garagen liefen voll, ein Hang rutschte ab.