Die Polizei in Vorarlberg hat in dieser Woche bei Lastwagen-Kontrollen massive Mängel und Verstöße festgestellt. Ins Visier nahmen die Beamten vor allem ältere Lastwagen. 49 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 22 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 68 schwere und 41 gefährlich schwere Mängel festgestellt. So hatten zum Beispiel bei einem Sattelzug drei von fünf Achsen keine Bremswirkung.