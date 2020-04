An einer Tankstelle in Singen (Kreis Konstanz) sind am Ostersonntag zwei Menschen bei einer Massenschlägerei verletzt worden. Anlass für die Auseinandersetzung war laut Polizeipräsidium Konstanz, dass ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines anderen Wagens streifte, der an einer Zapfsäule stand. Hieraus entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf laut Polizei wohl rund 20 Personen beteiligt waren - mit Baseballschlägern, Eisenstangen, Holzprügeln sowie einem Messer. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit massiven Kräften im Einsatz.