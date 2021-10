Maskierte Männer überfallen Lebensmitteldiscounter

Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend in Tettnang einen Lebensmitteldiscounter überfallen und Geld erbeutet. Die Männer sind nach Polizeiangaben gegen 20:15 Uhr mit Messern bewaffnet in den bereits geschlossenen Discounter gekommen und haben zwei Angestellte mit den Waffen bedroht. Die maskierten Täter sperrten die beiden Mitarbeiter in einer Toilette ein und entkamen mit einem Teil der Tageseinnahmen. Die Angestellten konnten sich nach rund 20 Minuten aus ihrer Situation befreien und riefen die Polizei. Die Kriminalpolizei in Friedrichshafen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Maskierten zuvor Kunden im Laden waren und den Ladenschluss um 20 Uhr abgewartet hätten oder später eingedrungen seien, gelte es jetzt zu klären, so ein Polizeisprecher.