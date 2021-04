per Mail teilen

Die Polizei ermittelt gegen einen Maskenverweigerer wegen gefährlicher Körperverletzung in Bermatingen im Bodenseekreis. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn eine Mitarbeiterin am Samstag in einem Supermarkt mehrmals ermahnt, eine Maske zu tragen. Daraufhin zeigte der 33-Jährige eine rechtsradikale Geste. Als die Polizei verständigt wurde, floh der Maskenverweigerer. Ein Zeuge verfolgte ihn. Der Tatverdächtige verletzte diesen leicht mit Pfefferspray.