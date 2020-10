Im Kanton Schaffhausen gilt ab Freitag Maskenpflicht in Geschäften, Einkaufszentren und Märkten. Damit reagiert der Kanton auf die markant steigende Zahl von Neuansteckungen mit dem Coronavirus in den vergangenen zwei Wochen. In der Schweiz gilt Maskenpflicht bisher nur in öffentlichen Verkehrsmitteln.