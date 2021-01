Der Maschinenbauer Schuler will erneut Stellen an seinem Standort in Weingarten (Kreis Ravensburg) streichen. Gegenwärtig befinde man sich in Gesprächen mit dem Betriebsrat, teilte das Unternehmen mit.

Der geplante Stellenabbau soll den Standort Weingarten aber auch stärken, hieß es. Die verbleibenden Schuler-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen sollen zukünftig für die weltweite Produktions- und Servicekoordination zuständig sein. Für Gewerkschaft ist Stellenabbau "Sterben auf Raten" Die Gewerkschaft steht dem Stellenabbau skeptisch gegenüber. Frühere Versuche, den Standort zu stärken, seien erfolglos gewesen, sagte Thomas Flamm von der IG Metall. Er bezeichnet die Stellenstreichung als ein "Sterben auf Raten". Bis Jahresende nur noch 300 Beschäftigte? Einst waren über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Schuler in Weingarten beschäftigt. Fallen jetzt 140 Stellen weg, könnten es am Ende des Jahres nur noch gut 300 Beschäftigte sein.