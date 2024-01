per Mail teilen

Der Film- und Fernsehproduzent Martin Moszkowicz erhält den Carl Laemmle Produzentenpreis 2024 für sein Lebenswerk. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert.

Der diesjährige Carl Laemmle Produzentenpreis geht an den Film- und Fernsehproduzenten Martin Moszkowicz. Der mit 40.000 Euro dotierte Preis wird Mitte Mai in Laupheim (Kreis Biberach) überreicht. Das teilten die Stadt Laupheim und die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V. (Produzentenallianz) am Donnerstag mit.

Produzent von "Fack ju Göhte" und "Die Päpstin"

Der 65-jährige Moszkowicz ist Vorstandsvorsitzender der Münchner Constantin Film AG. Zu den mehr als 300 national und international erfolgreichen Spiel- und Fernsehfilmen, die er produziert hat, gehören "Fack ju Göhte", "Die Päpstin", die "Eberhofer"-Reihe und "Die drei Musketiere".

Die Entscheidung, ihn für sein Lebenswerk auszuzeichnen, sei in der zehnköpfigen Jury einstimmig gefallen, heißt es in der Mitteilung. Moszkowicz verbinde hohen künstlerischen Anspruch mit wirtschaftlichem Sachverstand und Instinkt für kommerzielle Stoffe. Auch der Laupheimer Oberbürgermeister Ingo Bergmann würdigte den Preisträger: "Martin Moszkowicz prägt die deutsche und internationale Filmlandschaft seit über 40 Jahren", wird Bergmann zitiert.

Sein Lebenswerk und sein Engagement für die Filmbranche verdienen höchste Anerkennung.

Martin Moszkowicz war in den ersten Jahren selbst Vorsitzender der Jury für den Carl Laemmle Produzentenpreis.

Was ist der Carl Laemmle Produzentenpreis? Der Carl Laemmle Produzentenpreis erinnert an den 1867 in Laupheim geborenen Carl Laemmle, der als Filmproduzent die "Universal Studios" in Los Angeles gründete und damit als einer der Gründerväter Hollywoods gilt. Vergeben wird die Auszeichnung seit 2017 von der Stadt Laupheim und der "Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen", sie ist mit 40.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Roland Emmerich, Gabriela Sperl und Thomas Kufus. In der Jury 2024 saßen unter anderem Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD, der Landrat des Kreises Biberach, Mario Glaser, und der Begründer der Filmfestspiele Biberach, Adrian Kutter.

Der Preis für Martin Moszkowicz wird auf einer Gala mit geladenen Gästen am 16. Mai 2024 in Laupheim überreicht.