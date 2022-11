Mundart aus Oberschwaben von Marlies Grötzinger

per Mail teilen

Marlies Grötzingers engagiert sich mit Leidenschaft für den Erhalt der oberschwäbischen Mundart. Nun hat sie wieder einen Gedichtband mit dem Titel "Sapperlott nomol" herausgebracht.

Es ist ein großes Anliegen von Marlies Grötzinger, sich mit dem oberschwäbischen Dialekt zu beschäftigen. Die in Burgrieden (Kreis Biberach) lebende Autorin hat nun eine neues Mundart-Buch veröffentlicht. Der Titel "Sapperlott nomol" lehnt sich an ein früheres Buch von ihr an, das mit dem Titel "Sapperlott" erschienen ist.

Komisches und Hintergründiges aus Oberschwaben

Die Mundartautorin und Schriftstellerin Marlies Grötzinger ist in der Region und darüber hinaus durch zahlreiche Mundarttexte, Glossen, Geschichten und Gedichte bekannt. Zuletzt hat sie zwar auch Romane auf hochdeutsch geschrieben, in ihrer neuesten Veröffentlichung kehrt sie aber wieder zur Mundart zurück.

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat mit ihr im Studio gesprochen.

Wer sich für Mundart interessiert, kann sich im folgenden Audio eine Kostprobe aus Marlies Grötzingers "Sapperlott nomol" anhören.