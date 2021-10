Die besten Marktschreier sind in Mengen

In Mengen im Kreis Sigmaringen zeigen ab heute mehrere Marktschreier aus Deutschland ihr stimmgewaltiges Können. Drei Tage lang bieten sie ihre Waren in der Innenstadt an.

Sie heißen Wurst-Achim, Käse-Maik oder auch Käthe Kabeljau, die Marktschreier, die mit ihrem lauten Organ seit Freitag in Mengen zu hören sind. Wurst Achim bringt laut Veranstalter sogar 110 Dezibel heraus, so viel wie eine Kreissäge. Er habe sogar mal in einem Wettkampf gegen einen Brüllaffen gewonnen und behauptet seither, dass er das lauteste Lebewesen der Welt sei. Hamburger Fischmarkt-Feeling in Oberschwaben Mit den Marktschreiern wird es laut in der Stadt. Sie bringen ein bisschen Hamburger Fischmarkt-Flair nach Mengen. Dort waren die Marktschreier in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gast. Käse, Wurst, Fisch und Schokolade haben sie im Angebot. Zudem wird ein kleiner Krämermarkt stattfinden. Hinter der Veranstaltung steht eine Eventagentur, die mit der sogenannten "Echten Gilde der Marktschreier" deutschlandweit in Städten unterwegs ist. Auch dieses Mal findet in Mengen parallel dazu ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Einzelhändler haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.