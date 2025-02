Markenshops sollen leerstehende Geschäfte in Ravensburg füllen

In Ravensburg könnten bald bekannte Markenunternehmen leerstehende Geschäfte wieder mit Leben füllen. Das teilt die städtische Abteilung für Wirtschaftsförderung mit.

In leerstehenden Geschäften der Ravensburger Altstadt könnten sich in naher Zukunft bekannte Markenshops ansiedeln. Das teilt die städtische Abteilung für Wirtschaftsförderung mit. Manche Ravensburger sorgen sich derzeit wegen der Leerstände um ihre Stadt.

Bis zu 20 Geschäfte stehen in Ravensburg leer

Immer wieder schließen in Ravensburg Läden, auch solche, die es schon viele Jahre gab. Man habe in der Regel stets zwischen 15 und 20 Leerstände in der Altstadt, so die Wirtschaftsförderung. Allerdings: Bei rund 440 Geschäftsflächen insgesamt liege man beim Leerstand bei unter fünf Prozent. Und das sei ein noch erträglicher Wert im Vergleich zu anderen Städten. Zudem füllten neue Anbieter die Läden schnell wieder.

Leerstandsmanagement von zentraler Bedeutung

Von zentraler Bedeutung sei dabei das Leerstands- und Ansiedlungsmanagement der Stadt. Man verfüge über ein gut funktionierendes Netzwerk aus lokal und überregional tätigen Immobilienmaklern, Gebäudeeigentümern und den Verantwortlichen von Handels- und Gastronomiemarken. Mit ihnen suche man nach Lösungen, um neue Nutzer für leerstehende Geschäfte zu finden, so ein Sprecher der Wirtschaftsförderung. Er geht davon aus, dass es in den nächsten zwei bis drei Monaten für über ein Viertel der leerstehenden Läden neue Nutzer gibt.

Wir räumen: Ein Bild, das sich auch in Ravendburg immer wieder zeigt. SWR Dirk Polzin

Ravensburg weiterhin Einkaufsmagnet: Markenunternehmen interessiert

Dass Ravensburg besser da steht als andere Städte, hängt auch mit seiner Funktion als Einkaufsmagnet in der Region zusammen. Erhebungen zufolge kommen die Konsumenten aus einem großen Einzugsgebiet, das bis nach Vorarlberg und die Ostschweiz reicht. Die Zahl der Konsumenten ziehe sogar weiter an, erklären die Wirtschaftsförderer der Stadt. Deshalb zeigten Markenshops, die aus größeren Städten bekannt seien, großes Interesse, in Ravensburg Filialen zu eröffnen.



Welche Marken das sind, sei noch geheim. Derzeit laufe die Suche nach geeigneten Immobilien. Solche Shops in die Stadt zu locken, sieht die Stadt als große Chance, noch attraktiver zu werden. Unklar ist, wann die ersten Shops Filialen eröffnen. Oft könne die Suche nach der richtigen Geschäftslage mehrere Monate, in Einzelfällen auch über ein Jahr lang dauern, so die Stadt.

Auch in Zukunft viel Arbeit für die Wirtschaftsförderer

Feststehe: Die Wirtschaftsförderung der Stadt habe auch in Zukunft viel zu tun. Man halte immer nach Projekte Ausschau, mit denen man die Innenstadt beleben und Kunden anziehen könne. Dazu bereits beigetragen haben der Wirtschaftsförderung zufolge der kostenlose Busverkehr an Samstagen sowie Vergünstigungen beim Parken in der zentralen Marienplatz-Tiefgarage. Dort parkt man die erste Stunde umsonst.

Gegen die Leere: Damit aufgegebene Läden nicht zu trostlos aussehen, hängt in den Schaufenstern Kunst. SWR

Schwierig sei es hingegen, die Innenstadt wie in den letzten Jahren mit Kunstprojekten zu beleben. Aufgrund der schlechten Finanzsituation der Stadt sei der Spielraum für solche Projekte eng bemessen.