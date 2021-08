per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Mann, der bei Markdorf (Bodenseekreis) einen Autofahrer ausgebremst und dann an dessen Auto die Windschutzscheibe eingeschlagen haben soll. Laut Polizei schilderte der 64-jährige Geschädigte, der unbekannte Autofahrer habe ihn am Dienstag zunächst überholen wollen, wegen des Gegenverkehrs den Vorgang aber abgebrochen. Als ihm das Überholen gelang und der 64-Jährige ihm Warnzeichen per Lichthupe gab, habe ihn der Unbekannte zum Anhalten gezwungen, sei ausgestiegen und habe mit der Hand die Windschutzscheibe zertrümmert.