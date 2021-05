per Mail teilen

Die Stadt Markdorf bekommt kein besonderes Mitspracherecht zur Südumfahrung. Einen entsprechenden Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen lehnte der Kreistag am Dienstagabend mit 28:17 Stimmen ab.

Der Andrang war groß in der Ludwig-Roos-Halle in Friedrichshafen-Ettenkirch. Fast alle Plätze für die Zuhörer waren besetzt. Bei Kreistagssitzungen ist das eine Seltenheit. Vor der Halle hatten die Befürworter der Markdorfer Umgehungsstraße Plakate aufgebaut, an denen die Kreisräte vorbeilaufen mussten. Sie hatten Schilder dabei, auf denen "Schluss mit Stau" oder "Für eine saubere Luft" stand.

Befürworter der Südumgehung Markdorf sind zur Kreistagssitzung gekommen, um zu zeigen, dass sie endlich die Umgehungsstraße wollen. SWR Martin Hattenberger

SPD und Grüne fordern Mitsprache wegen der hohen Kosten

Seit fast zwei Jahrzehnten wird über eine mögliche Südumfahrung für Markdorf debattiert und gestritten. Dass die Straße kommen soll, hat der Kreistag schon lange beschlossen. Ein Bürgerentscheid aus dem Jahr 2003 ergab, dass auch die Markdorfer für das Projekt sind. Trotzdem müsse über die Beteiligung Markdorfs neu diskutiert werden, so Sabine Becker von den Grünen. Denn in den letzten 18 Jahren habe sich viel verändert. Die Kosten seien explodiert.

Ging man damals von einem Anteil für Markdorf von rund 1,7 Millionen Euro aus, schätzen die Grünen, dass sich die Kosten auf bis zu 13 Millionen Euro für Markdorf steigern könnten. Auch die Entlastung werde deutlich geringer ausfallen als damals berechnet. Deshalb müsse Markdorf dem Bau ausdrücklich zustimmen, forderten Grüne und SPD in dem Antrag. Auch der Gemeinderat der Stadt Markdorf hatte im Februar mehrheitlich eine Resolution an den Kreistag beschlossen, in dem er mehr Mitsprache fordert.

"Kreistag ist für seine Straßen verantwortlich"

CDU, Freie Wähler, FDP und AfD kritisierten den Antrag und lehnten ihn ab. Der Kreis müsse am Ende für die Straße verantwortlich sein, deshalb liege bei ihm auch das Recht, darüber zu entscheiden, so Manfred Härle von der CDU. Der Antrag der Grünen sei ein weiteres Mannöver, den Bau der Straße zu verzögern.

"Der Bürgerentscheid aus dem Jahr 2003, auch wenn er 18 Jahre her ist, hat für uns aus demokratischer Sicht eine hohe Bedeutung." Henrik Wengert, Freie Wähler

"Die Fakten haben sich seit dem Beschluss 2001 nicht geändert," so Hans-Peter Wetzel von der FDP. Es gelte nicht nur der Naturschutz sondern auch der Menschenschutz.

Die Grünen wollten sich den Vorwurf, die demokratisch getroffenen Entscheidungen nicht zu akzeptieren, nicht gefallen lassen. Aber wenn sich nach 18 Jahren nahezu alle Bedingungen, die für den Bau gesprochen haben, geändert haben, müsse man den Beschluss überdenken dürfen, so Helmut Faden (Grüne).

Am Ende stimmte der Kreistag für eine Resolution, dass sich die Stadt Markdorf vor dem endgültigen Beschluss noch einmal vor dem Kreistag äußern darf.

Vor der Kreistagssitzung diskutierten die Befürworter der Südumfahrung Markdorf mit Landrat Lothar Wölfle. SWR Martin Hattenberger

Befürworter pochen auf Bürgerentscheid für die Südumfahrung

Die Befürworter hoffen auf eine Entlastung der Anwohner vom Durchgangsverkehr. Sie haben zum Beispiel vergangene Woche mit einer Demo auf die alltäglichen B33-Staus in der Stadt aufmerksam gemacht. Sie pochen auf einen Markdorfer Bürgerentscheid von 2003, in dem demokratisch eine Südumfahrung befürwortet wurde. Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann (CDU) sagte gegenüber dem SWR, dass er für den Herbst mit einem Baubeschluss für die Südumfahrung durch den Kreistag rechne.