In der Pfarrkirche Maria Heimsuchung in Reil an der Mosel ist eine der größten Fledermauskolonien Deutschlands zuhause. Im Sommer leben dort mehr als 2.000 “Große Mausohr” Fledermäuse. Wenn der Sommer vorbei ist, fliegen die Tiere aus und suchen sich ein Winterquartier. Und genau dann schlägt die Stunde von Marcus Thies. Er entfernt den Kot der Tiere, die im Dachstuhl der katholischen Kirche in Reil im Sommer tagsüber geschlafen haben. mehr...