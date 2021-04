per Mail teilen

Das Interesse am Angelsport ist in den zurückliegenden Monaten stark gestiegen. Angelsportvereine am Bodensee führen das auf die Corona-Pandemie zurück.

Interessierte rennen den Angelsportvereinen die Türen ein. Landesweit wollen derzeit mehr als 3.000 Frauen und Männer nach ihren Kursen die Angelprüfung ablegen, sagt Karl Geyer, der im Landesfischereiverband für die Ausbildung zuständig ist und Mitglied der Angelsportfreunde Markdorf ist. Die Menschen würden in der Pandemie mehr Hobbys in der Natur suchen, so Geyer.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Stefanie Baumann erklärt er, was für das Ablegen der Angelprüfung nötig ist und was ihn persönlich am Angeln fasziniert.

Angelkurse nur online

Auch Kollegen in den benachbarten Angelsportvereinen in Friedrichshafen und Langenargen berichten von großem Interesse am Angelsport. Kurse müssten wegen der Pandemie allerdings online stattfinden.

Viele wollen Mitglied in Angelsportverein werden

Eine Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung, um die Fischerprüfung zu machen. Trotzdem wollen viele auch in die Vereine eintreten. Die Verantwortlichen in Friedrichshafen nehmen derzeit keine neuen Mitglieder mehr auf.