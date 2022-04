Arnold Stadler würdigt Maler Mark Tobey in Singen

per Mail teilen

Der Maler Mark Tobey gilt als Wegbereiter des amerikanischen "Abstrakten Expressionismus". Für den Meßkircher Schriftsteller Arnold Stadler begann mit dem Blick auf die Bilder eine Liebe. Er würdigt den Maler mit Buch und Ausstellung.

Mark Tobey war mit den heute weltberühmten Künstlern Mark Rothko und Lyonel Feininger befreundet. Er arbeitete auch mit dem Avantgarde-Musiker John Cage zusammen und beeinflusste Jackson Pollock. Der 1890 in Wisconsin (USA) geborene Mark Tobey war einer der großen Maler der Moderne und Wegbereiter des "Abstrakten Expressionismus" in den USA. Doch anders als einige seiner Zeitgenossen wurde der US-amerikanische Künstler weniger bekannt, zuweilen auch verkannt und zeitweise sogar vergessen.

Helene Vayhinger vor einer Grafik von Mark Tobey in der Galerie Vayhinger in Singen. SWR Thea Thomiczek

Für den Schriftsteller und Büchnerpreisträger Arnold Stadler aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) war die Begegnung mit den Werken des Malers von Anfang an bedeutend. Der 68-jährige Stadler spricht gar von einer lebenslangen Liebesgeschichte. Nun hat Stadler ein Buch über den Maler geschrieben: "Mein Leben mit Mark".

Buch und zwei Ausstellungen über Mark Tobey

Derzeit finden im Kunstmuseum Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz) und in der Galerie Vayhinger, ebenfalls in Singen, Ausstellungen mit Werken von Mark Tobey statt. Während die Galerie sich auf die Druckgrafiken spezialisiert hat, ist im Kunstmuseum Malerei von Mark Tobey ausgestellt. Zu sehen sind die Schauen noch bis Mitte Juni.

SWR-Reporterin Thea Thomiczek über den Schriftsteller Arnold Stadler, der auch Ausstellungen macht, und über den US-amerikanischen Maler Mark Tobey:

Arnold Stadler vor dem Foto-Portrait von Mark Tobey im Kunstmuseum Singen.