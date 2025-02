In Bodman-Ludwigshafen ist die Marienschlucht Thema im Gemeinderat. Es geht um den Stand der Bauarbeiten: Ein Teil der neuen Steganlage ist nun fertig. Die geplante Wiedereröffnung verschiebt sich nochmals.

Der erste Teil der neuen Treppen- und Steganlage in der Marienschlucht (Kreis Konstanz) ist fertiggestellt - am Dienstag befasst sich der Gemeinderat Bodman-Ludwigshafen mit dem Bauvorhaben.

Seit 2015 ist die Marienschlucht am Bodensee nach einem starken Erdrutsch aus Sicherheitsgründen gesperrt. Damals war eine Wanderin tödlich verunglückt. Im Herbst vergangenen Jahres hatten die Bauarbeiten für eine neue Treppen- und Steganlage in der Schlucht begonnen. Aufgrund der guten Witterung kamen die Arbeiten besser voran als geplant, heißt es von der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.

Projektleiter der Marienschlucht informiert Gemeinderat über Bau und Kosten

Auf Einladung der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen konnten Gemeinde- und Ortschaftsräte der angrenzenden Kommunen nun die 250 fertigen Stufen der neuen Steganlage testen und die Aussicht auf den Bodensee genießen. 6.500 Einzelteile – insgesamt 90 Tonnen Stahl - wurden seit September verbaut. Ein Drittel und zugleich der schwierigste Teil der neuen Anlage sind damit fertig, so Projektleiter Matthias Weckbach.

Der Projektleiter wird die Gemeinderatsmitglieder von Bodman-Ludwigshafen am Dienstag in ihrer Sitzung auf den aktuellen Stand der Bauarbeiten bringen. Weil für den Rückbau der alten Steganlage und den damit verbundenen Forstarbeiten ein Seilkran länger gebraucht wurde, muss die Gemeinde zudem Zusatzkosten absegnen. Die Mehrkosten in Höhe von gut 12.000 Euro dafür halten sich laut Weckbach aber in Grenzen. Insgesamt beziffert Weckbach die Mehrkosten für die Bauarbeiten, die seit 2019 geplant wurden, auf rund 300.000 Euro.

Kommunen und Land teilen sich Kosten für die Marienschlucht in Bodman-Ludwigshafen auf

Das Land Baden-Württemberg übernimmt etwa 60 Prozent der Kosten für die Marienschlucht-Baumaßnahmen. Die restlichen Kosten teilen sich die Kommunen Bodman-Ludwigshafen, Allensbach und Konstanz zu gleichen Teilen auf.

Für die bisherigen Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Marienschlucht sind bislang rund 4,5 Millionen Euro in das Projekt geflossen, sagte Weckbach dem SWR. Dazu gehörten neben der neuen Steganlage der bereits fertige Schiffssteg und der Uferweg von der Schlucht in Richtung Wallhausen. Zudem wurde der Bereich rund um den sogenannten Mondfels gesichert. Hier messen laut Weckbach künftig Sensoren Bodenfeuchte und Neigungswinkel und melden kleinste Veränderungen. Bei schlechter Witterung sorgen Tore im Mondfels-Bereich dafür, dass Wanderer sicher bleiben.

Angedacht war unter anderem noch ein Kiosk mit Toilette auf einem Floß. Insgesamt sind für alle geplanten Maßnahmen rund um die Marienschlucht sechs Millionen Euro vorgesehen, so Weckbach.

Wiedereröffnung der Marienschlucht verschiebt sich nochmals - 2026 ist es soweit

Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes und der anstehenden Winterzeit ruhen die Baumaßnahmen aktuell. Nach Ende der Schutzfrist für die Balz- und Brutzeit von Wanderfalken und Kolkraben werden die Arbeiten im Herbst fortgesetzt. Projektleiter Weckbach geht davon aus, dass die letzten Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sind - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Im kommenden Jahr soll die Marienschlucht dann wiedereröffnet werden, elf Jahre nach dem folgenschweren Erdrutsch. Der Termin hatte sich mehrfach verschoben. Ein Grund für die Verzögerungen war unter anderem die Brutzeit der geschützten Vogelarten. Die teils schwierigen Bauarbeiten waren aber auch von den Witterungsverhältnissen abhängig. Vor dem tödlichen Absturz war die Marienschlucht ein beliebtes Ausflugsziel.