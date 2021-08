per Mail teilen

Drei Jahre nach dem Beginn einer umfangreichen Sanierung ist die Ravensburger Marienplatz-Tiefgarage wieder voll befahrbar. Indirekter Auslöser für die Sanierung war der Brand eines Autos vor sechs Jahren.

Auf allen vier Decks der Marienplatz-Tiefgarage in Ravensburg kann ab sofort wieder geparkt werden. Die jahrelang andauernde Sanierung der Tiefgarage ist abgeschlossen. Ein Teil der Tiefgarage war bereits vor einem Jahr eröffnet worden.

"Wir haben eine Sprinkleranlage eingebaut, über jedem Parkplatz gibt es eine Anzeige, die signalisiert, ob der Parkplatz frei ist, wir arbeiten derzeit noch an Wlan und es wurden neue Brandschutztore eingebaut."

Mit 372 Parkmöglichkeiten ist die Marienplatz-Tiefgarage die wichtigste Parkanlage Ravensburgs. Indirekter Auslöser für die Sanierung war ein Brand vor sechs Jahren. Dabei hatte sich ein parkendes Auto selbst entzündet. Weitere 14 Autos verbrannten und auch die Garage wurde schwer beschädigt.

Brand in Marienplatz-Tiefgarage: Glück im Ungkück

Die Stadt bezeichnete das Feuer später als Glück im Unglück. Denn in Decken und Böden wurde bei Untersuchungen nach dem Brand Rost gefunden. An Stellen, die Monate zuvor saniert worden waren. Die beauftragte Firma hatte möglicherweise nicht korrekt gearbeitet. Die Stadt prozessiert gegen sie. Wären diese Schäden unentdeckt geblieben, hätte der Rost die Statik der Tiefgarage gefährden können. Schließlich kam heraus, dass die gesamte Tiefgarage saniert werden muss. Um die verlorenen Parkplätze auszugleichen richtete die Stadt Parkmöglichkeiten unter anderem am Stadtrand ein. Auch Busfahren wurde billiger.

Rückschläge während Sanierung: weiterer Brand und Asbestfund

Während der Sanierungsarbeiten kam es zu Verzögerungen. Unter anderem wurde bei den Arbeiten Asbest entdeckt, wodurch sich die Kosten um zwei Millionen Euro erhöhten. Insgesamt kostete die Sanierung der Marienplatz-Tiefgarage 15 Millionen Euro. Außerdem brannte in dem bereits eröffneten Teil der Tiefgarage im März erneut ein Auto. Diesmal entstand dank der neuen Sicherheitseinrichtungen fast kein Schaden an der Tiefgarage.