Merkel-Imitatorin aus Hilzingen tritt wieder auf

Kabarettistin Marianne Schätzle aus Hilzingen (Kreis Konstanz) ist wieder auf Tour. Mit dabei ist auch eine ihrer bekanntesten Bühnen-Figuren: Altkanzlerin Angela Merkel.

Marianne Schätzle aus Hilzingen ist Kabarettistin. Etliche Auftritte hat sie als Merkel-Imitatorin hingelegt. 2021, als die echte Angela Merkel in den Ruhestand ging, wurde es ruhiger um die Bühnen-Figur Angela Merkel. Nun ist die Komikerin mit ihrem Programm "Es isch wie’s isch" wieder auf Tour, inklusive Merkel-Parodie.

Wie Schätzle zur Merkel-Imitatorin wurde

Vor über 20 Jahren sagte man ihr, sie sehe aus wie Angela Merkel. "Ich war geschockt. Wusste nicht, dass es mich so hart getroffen hatte. Ich war auch fest davon überzeugt, dass das nicht stimmt", so Schätzle in ihrem Lebenslauf. "Irgendwann als die Tageszeitung mit einem Bild von Frau Merkel auf dem Tisch lag und mein eineinhalb Jahre alter Sohn mit seinem Finger auf das Foto zeigte und 'Mama' sagte, ab da war es klar." Seitdem absolvierte sie etliche Auftritte als Merkel-Double. Persönlich begegnet ist Marianne Schätzle der Ex-Kanzlerin übrigens nie. Wann und wo Marianne Schätzle auftritt, lesen Sie hier.