Bürgermeister Marian Schreier tritt nicht nochmal an

Marian Schreier (SPD), der Bürgermeister von Tengen (Kreis Konstanz), tritt nicht zur Wiederwahl 2023 an. Das teilte der 31-Jährige am Donnerstag in der Gemeinderatsitzung mit. Sein Ziel, die Handlungsfähigkeit der Stadt Tengen zu sichern und auszubauen, sei gelungen. Als Beispiele führt er in einer Mitteilung den ersten Windpark im Kreis Konstanz, die Digitalisierung der Stadtverwaltung und das genossenschaftlich organisierte Ärztehaus an. Für ihn sei deswegen jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Schreier wurde im März 2015 zum damals jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt. 2020 wurde er Zweiter bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart.