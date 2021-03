Marian Schreier bleibt der Stadt Tengen (Kreis Konstanz) als Bürgermeister erhalten. Der 30-Jährige kam am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart mit knapp 37 Prozent der Stimmen auf Platz zwei - nach dem CDU-Kandidaten Frank Nopper, der mit über 42 Prozent die Wahl gewann. Schreier war als unabhängiger Kandidat angetreten. Dem SWR sagte Schreier am Wahlabend, er bleibe Bürgermeister von Tengen und werde mit Freude an die kommunalpolitische Arbeit gehen.