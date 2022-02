Die Filmemacherin Maria Brendle aus Mühlhausen im Landkreis Konstanz hat es gerade eben erfahren: Ihr Kurzfilm "Ala Kachuu" ist für den Oscar nominiert. Die Oscar-Akademie hat die Nominierungen per Video-Live-Stream am Dienstagnachmittag bekannt gegeben. Wir konnten kurz vor der Sendung mit Maria Brendle in Zürich telefonieren. Dort hat sie mit ihrem Film-Team den Live-Stream verfolgt.