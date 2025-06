Kleine Dörfer haben es oft schwer, für ihre Bewohner attraktiv und lebenswert zu bleiben. Der Herbertinger Ortsteil Marbach im Kreis Sigmaringen zeigt, wie es gehen kann.

"Unser Dorf hat Zukunft". Das ist das Motto des Landeswettbewerbs des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Es geht darum zu zeigen, wie kleine Dörfer lebendig und lebenswert bleiben können. Der Herbertinger Ortsteil Marbach steht mit fünf anderen Dörfern im Landesfinale des Wettbewerbs. Dort setzt man auf Gemeinschaft und Eigeninitiative.

Angefangen hat alles mit einem herben Verlust für Marbach. 2018 wird die Grundschule im Ort geschlossen. Das große Gebäude mitten im Dorf stand plötzlich zu großen Teilen leer. Einfach akzeptieren? Nein, das wäre untypisch für Marbach, sagt Ortsvorsteher Bernhard Obert: "Für uns war klar, wir wollen das, was wir an Infrastruktur haben auch hier behalten."

Der Stein des Anstoßes für die Teilnahme am Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft": 2018 wurde die Grundschule in Marbach geschlossen - eine andere Nutzung musste her. Bald soll hier der Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft sein. Der Umbau ist in vollem Gange. SWR Kristina Priebe

In der alten Grundschule entsteht das neue Herz des Dorfes

Nur für den Kindergarten war die ehemalige Grundschule aber zu groß, deshalb stand schnell der Entschluss fest: Hier soll das neue Herz des Dorfes entstehen. Die Backstube und die Ortsverwaltung sollen einziehen, zwei Kindergartengruppen Platz finden und auch ein großer Saal für die Gemeinde entsteht. Der Umbau läuft bereits. Gut vier Millionen Euro kostet der Umbau, rund die Hälfte deckt ein Zuschuss ab.

Dieses Großprojekt war der Anlass für die Gründung des Vereins "Dorfgemeinschaft Marbach e.V." und für die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Eine 14-köpfige Kommission hat sich bereits ein Bild von Marbach gemacht. Und dort gibt es viele Projekte, die das Dorf für seine rund 550 Einwohner auch in Zukunft lebenswert machen sollen.

Marbachs Schlüssel zum Erfolg: Eigeninitiative

Etwa ein Volleyballfeld, das sich die Jugend im Ort gewünscht hat. Mangels Geldern im Haushalt wurde es dank Sponsoren und viel Eigenleistung in wenigen Wochen fertiggestellt. Oder der Gemeindeschuppen, wo sich die Marbacher große Geräte leihen können, wie Mähwerke, Holzspalter oder Graswalzen.

Ein Alleinstellungsmerkmal in Marbach: Die Maschinengemeinschaft. Große Geräte, egal ob für die Landwirtschaft oder den Privatgebrauch, können hier ausgeliehen werden. SWR Kristina Priebe

Bei all dem Engagement könnte der Eindruck entstehen, in Marbach sei die Welt noch in Ordnung. Das täuscht, sagt Bernhard Obert. "Marbach ist keine Insel der Glückseligen. Demographie ist ein riesen Thema. Wir haben sehr viele Zuzüge und Wegzüge. Das war vor zehn, zwanzig Jahren bei Weitem nicht so. Früher, wenn jemand frisch ins Dorf kam, war das eine Besonderheit, heute ist es die Regel."

Ehrenamt hat einen hohen Stellenwert

Im Ort hat der Getränkemarkt geschlossen. Was es noch gibt, sind ein Hofladen und ein Gasthaus. Was das Dorf lebendig macht, ist der hohe Stellenwert des Ehrenamts im Ort und das Vereinsleben. Immerhin gibt es in Marbach fünf Vereine.

Auch das ist ein Aspekt, den die Wettbewerbs-Kommission bewertet. Außerdem achtet sie auf soziale Einrichtungen, kulturelle Angebote und verantwortungsvolle Bau- und Grüngestaltung.

Auch die neue Fischtreppe ist ein Beispiel für den Machergeist in Marbach, sagen (v.l.) Karl Schobloch, Ortsvorsteher Bernhard Obert und Wolfgang Lutz. Schobloch und Lutz engagieren sich im Verein Dorfgemeinschaft Marbach. SWR Kristina Priebe

Marbach profitiert schon jetzt von der Teilnahme am Wettbewerb

Ganz unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Was dank der Teilnahme bisher in Marbach entstanden ist, ist schon ein Erfolg, sagt der Ortsvorsteher. "Jetzt hoffen wir, dass von diesem Feuerwerk, das wir abgebrannt haben, nicht nur Asche übrigbleibt, sondern dass die Glut so richtig durchzündet."

Ob dieser Funke auch auf die Jury übergesprungen ist, wird sich bald zeigen. Die Entscheidung der Kommission soll in den kommenden Wochen feststehen. Die offizielle Siegerehrung findet im November statt. Spätestens dann wird auch klar sein, ob Marbach es vielleicht sogar in den Bundesentscheid im kommenden Jahr geschafft hat.