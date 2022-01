Immer mehr Igel werden bei Igelretterin in Eigeltingen abgegeben

per Mail teilen

Manuela Martin aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) kümmert sich um hilfsbedürftige Igel. Derzeit befinden sich um die 80 Igel in ihrer Obhut. Ohne menschliche Hilfe können diese Igel nicht überleben.

Momentan hat Manuela Martin so viele Tiere zur Pflege, dass ihr die Arbeit fast über den Kopf wächst. Doch wenn jemand einen kranken Igel bringt, kann sie nicht nein sagen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Lara und Ehemann Eberhard bietet Manuela Martin weiterhin Zuflucht für alle Igel in Not.

Es ist zu warm für den Winterschlaf

Derzeit befinden sich von den 80 Igeln nur 20 im Winterschlaf, so Martin. Viele Tiere würden sich zum Teil gar nicht in den Winterschlaf begeben, andere erwachten zu früh, weil es nicht dauerhaft kalt sei. Die Igel hätten dann nicht genug Gewicht und würden aber in der Natur nicht mehr ausreichend Nahrung finden.

Kranke Igel werden bei Manuela Martin aufgepäppelt

Ein anderes Problem sei, dass viele Igel von Parasiten, insbesondere von Zecken, befallen seien, beobachtet Manuela Martin. Das schwächt die kleinen Tiere, sodass sie ebenfalls den Winter manchmal nicht überstehen. Es sei denn, sie werden gefunden und bei Martina Martin abgegeben.