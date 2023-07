Schwere Verbrennungen bei Grillunfall in Riedhausen

per Mail teilen

Ein Festivalbesucher hat sich in Riedhausen (Kreis Ravensburg) beim Anzünden einer Grillschale versehentlich selbst in Flammen gesetzt. Er zog sich schwere Verbrennungen zu.

Beim Anzünden einer Grillschale hat sich ein 21-jähriger Mann am Wochenende auf dem Woodstoig-Festival in Riedhausen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er versucht, auf dem Campingplatz des Festivalsgelände die Grillschale mit einem benzingetränkten Stofffetzen zum Brennen zu bringen. Dabei entstand eine Stichflamme. Offenbar erschrocken davon, kippte sich der Mann versehentlich Benzin auf sein T-Shirt, das sich sofort entzündete.

Mann kann Flammen selbst ersticken

Geistesgegenwärtig habe sich der Mann auf der dortigen Wiese gerollt und sich somit gelöscht, so die Polizei. Er erlitt jedoch Brandverletzungen zweiten Grades am Oberkörper und einer Hand. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Feuerwehrverband rät von brennbaren Flüssigkeiten ab

Der Feuerwehrverband Baden-Württemberg hat verschiedene Tipps zum Grillen zusammengefasst. Er rät dringend davon ab, brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden eines Feuers zu verwenden. Der Verband empfiehlt stattdessen Grillanzünder und Trockenbrennstoffe. Zudem sollte Löschmittel stets bereit stehen.