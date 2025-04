Eine Schlägerei in Isny im Allgäu endete am Wochenende für einen Beteiligten im Gefängnis. Er soll ein Messer nach einer Polizeibeamtin geworfen haben. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Ein 33-jähriger Mann soll in der Nacht zu Samstag in Isny (Kreis Ravensburg) ein Messer auf eine Polizistin geworfen haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montag mit. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der Angreifer sitzt in Untersuchungshaft.

Polizeieinsatz nach Schlägerei vor Gaststätte

Der Mann war laut Polizei an einer Schlägerei vor einer Gaststätte in Isny beteiligt, zu der die Polizei gerufen wurde. Die Beamten erteilten dem 33-Jährigen einen Platzverweis und forderten ihn auf, die Gaststätte zu verlassen. Das tat der Mann zunächst auch, kam dann aber laut Polizei mit einem Messer bewaffnet zurück.

Als der Bewaffnete sich trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Polizisten weigerte, das Messer fallen zu lassen, setzten die Beamten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. Außerdem drohten sie, zu schießen. Daraufhin habe der 33-Jährige das Messer gezielt in Richtung einer Polizistin geworfen. Das Messer prallte jedoch laut Polizei an einem Geländer ab und verfehlte die Frau. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.