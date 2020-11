Das Landgericht Kempten hat einen 36-Jährigen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann im März seine Ehefrau in einem Hotelzimmer in Lindau mit einem Messer so schwer verletzte, dass sie daran starb. Die Ehe sei zerrüttet gewesen, der Mann zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.