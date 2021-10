Ein Mann soll am Dienstag in Bürs in Vorarlberg versucht haben seine Lebensgefährtin zu erwürgen. Laut Polizei wurde die 47-jährige Frau in äußerst kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert. Der 59-jährige Mann wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung.