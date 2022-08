Seit einem Festival-Besuch in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) fehlt von einem 28-Jährigen jede Spur. Sein Verschwinden löste eine große Suchaktion aus.

Polizei und andere Einsatzkräfte suchen seit Samstagmittag mit einem großen Aufgebot nach einem vermissten Mann. Er habe sich in der Nacht zum Samstag stark betrunken von seinen Begleitern in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) getrennt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Zuvor habe er sich auf dem Seepark-Festival "Summerty" aufgehalten. 45 Minuten später habe ein letztes Mal telefonisch Kontakt zu ihm bestanden. Der Mann wurde am Samstagmittag als vermisst gemeldet.

Seit Samstagmorgen wird in #Pfullendorf ein 28-Jähriger #vermisst. Er war im #Seepark auf dem #Summerty-Festival. Großangelegte Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Hinweise an ☎️ 07552/20160. Beschreibung in unserer PM: https://t.co/ekK8bBoUqG. https://t.co/fRptq7lHfx

Suchaktion bislang ohne Erfolg

Seither läuft der Polizei zufolge eine umfangreiche Suche am Seepark. Mit im Einsatz sind demnach Suchhunde, ein Polizeihubschrauber und Taucher. Bis zum Sonntagabend gab es keine Hinweise auf den 28-Jährigen.