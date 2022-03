In Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen ist am Wochenende eine 32-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Ihr 35-jähriger Ehemann wurde festgenommen. Laut Polizei hatte er zuvor selbst die Notrufzentrale angerufen und gemeldet, seine Frau schwer verletzt zu haben. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich drei Kinder in der Wohnung, sie blieben unverletzt und werden jetzt von Familienangehörigen betreut.