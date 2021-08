In St. Gallen ist ein 29-jähriger Mann aus dem dritten Stock eines Hauses gefallen und hat sich schwer am Rücken und Becken verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gestern gegen kurz nach Mitternacht in die Wohnung seiner Freundin und kletterte deshalb vom Treppenhaus aus zum Schlafzimmerfenster. Die Freundin erschreckte sich durch die Geräusche so sehr, dass sie den Fensterladen herunterließ. Der Mann stürzte in diesem Moment elf Meter in die Tiefe.