Ein 26-jähriger Mann ist in Hohenems in Vorarlberg von einem Dach abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann auf dem Flachdach, um die Sonne zu genießen und sperrte sich aus Versehen aus. Beim Versuch, in ein Treppenhaus hinunterzuklettern, stürzte er ab und fiel neun Meter in die Tiefe auf eine Asphaltfläche.