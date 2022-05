Mann stürzt betrunken von Hausdach

per Mail teilen

Ein 32-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in Schemmerhofen im Kreis Biberach vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann betrunken gewesen und habe gemeinsam mit einem Freund auf das Dach steigen wollen. Dabei rutschte der 32-Jährige laut Polizei ab und stürzte sieben Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt. Die Beamtinnen und Beamten stellten zudem fest, dass der Mann noch eine mehrmonatige Freiheitsstrafe verbüßen muss. Nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus werde er deshalb ins Gefängnis gebracht, hieß es im Polizeibericht.