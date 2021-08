In St. Gallen ist ein 29-jähriger Mann elf Meter in die Tiefe gestürzt beim Versuch, in die Wohnung seiner Freundin im dritten Stock zu klettern. Der Mann hatte nach Angaben der St. Galler Polizei keinen Schlüssel. Also beschloss er kurzerhand, aus einem Fenster im Treppenhaus zu klettern. Entlang der Hauswand wollte er zum Schlafzimmer seiner Freundin des Hauses gelangen. Die Freundin wusste scheinbar nichts von der Aktion. Sie erschrak durch die Geräusche und ließ den Fensterladen runter. In diesem Moment stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf den Vorplatz des Hauses. Er verletzte sich schwer, unter anderem am Rücken.