Nach einem Arbeitsunfall vergangene Woche in Pfullendorf ist ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Wochenende seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei heute mit. Zwei Paletten mit Solarmodulen mit einem Gewicht von mehr als einer Tonne waren beim Entladen des Lastwagens umgekippt und hatten den Mann unter sich begraben. Die Ermittlungen der Polizei Sigmaringen zum Unfallhergang dauern an.