In Stockach (Kreis Konstanz) ist am Donnerstag ein 54-jähriger Mann tot in einem Kühlraum eines Obsthofes gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann starb offenbar an Sauerstoffmangel. In dem Raum wird Obst gelagert, deswegen ist der Sauerstoffgehalt in der Luft sehr gering. Das Obst bleibt dadurch länger frisch. Der 54-Jährige habe den Kühlraum am Donnerstag ohne ein erforderliches Sauerstoffgerät betreten, so die Polizei. Kurze Zeit später habe er das Bewusstsein verloren. Zeugen fanden den Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht.