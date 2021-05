In Rorschach im Kanton St. Gallen ist in der Nacht am Samstag ein Mann beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Laut Polizei wird die Identität des Toten nun von den Rechtsmedizinern geklärt. Die Brandursache ist unklar. Alle weiteren 14 Bewohner des Hauses wurden unverletzt ins Freie gebracht.