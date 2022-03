Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bregenz ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden laut Polizei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Fast 30 Hausbewohner mussten das Gebäude verlassen, sie seien in einem Notquartier untergebracht worden. Feuerwehren und Rettungsdienste waren mit rund 200 Kräften im Einsatz. Wegen des Brandes kommt es in Bregenz zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.