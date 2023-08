per Mail teilen

Ein Tourist geht beim Schwimmen am Pfullendorfer Seepark unter. Daraufhin werden Suchmaßnahmen eingeleitet. Als der Bademeister den 20-Jährigen findet, ist er bereits tot.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Badeunfall am Seepark in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gestorben. Laut Polizei war er beim Schwimmen untergegangen. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Vermisster nach 30 Minuten gefunden

Gefunden wurde der Mann - laut Polizei ein Tourist - vom Bademeister in einer Wassertiefe zwischen fünf und sieben Metern. Zu diesem Zeitpunkt wurde er bereits 30 Minuten vermisst. Die Reanimationsmaßnahmen des hinzugezogenen Notarztes waren erfolglos. Er konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen.

Neben dem Rettungsdienst waren auch 53 Feuerwehrleute, die Polizei sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Ravensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Suche nach vermissten Paddler am Bodensee eingestellt

Erst am Donnerstag war ein ebenfalls 20 Jahre alter Mann im Flückigersee in Freiburg ums Leben gekommen. Am Sonntag teilte die österreichische Polizei mit, dass die dreitägige Suche nach einem vermissten Stand-up-Paddler am Bodensee eingestellt worden sei. Der 24-jährige Mann aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg war am Donnerstagabend bei Starkwind abgetrieben worden. Zwar wurde sein Board gefunden, der junge Mann blieb aber verschollen.