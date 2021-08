Ein bisher Unbekannter ist am Sonntagmorgen durch ein geöffnetes Fenster in ein Wohnhaus in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) eingestiegen, um die dortige Toilette zu benutzen. Laut Polizei wurde eine Bewohnerin wurde auf die Toilettenspülung aufmerksam und entdeckte einen ungepflegten Mann mit Vollbart und grauen Haaren. In aller Seelenruhe kletterte dieser wieder aus dem Fenster und ging davon. Das Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.