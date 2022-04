28-Jähriger soll eigene Großmutter getötet haben

per Mail teilen

Ein 28-Jähriger aus Achberg im Kreis Ravensburg soll seine 88-jährige Großmutter getötet haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei aus Ravensburg mit. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwochmorgen seine Großmutter mit einem Messer erstochen zu haben. Es bestehe dringender Tatverdacht wegen Mordes. Die Frau starb noch am Tatort. Anwesende Angehörige hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, heißt es weiter. Er sei widerstandslos festgenommen worden. Es hätten sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen ergeben. Laut Polizei könnte eine Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit vorliegen. Der Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt.