Mann setzt an Heiligabend falsche Notrufe ab

Ein 46-Jähriger aus Biberach hat am späten Freitagabend mehrmals bei der Polizei angerufen, um angebliche Notlagen zu melden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete er zuletzt die Vergewaltigung seiner Tochter und seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Es sei zu vermuten, dass der Mann aus Langeweile gehandelt habe, so die Polizei. Der Anrufer wurde in seiner Wohnung angetroffen, sein Handy wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Ermittlungen setzte er 13 Notrufe ab. Außerdem konnten 69 Anrufe an verschiedene Polizeidienststellen in Baden-Württemberg und Bayern festgestellt werden. Er wird wegen Notrufmissbrauch und Vortäuschen einer Straftat angezeigt.