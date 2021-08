Ein 42-jähriger Mann hat in einem Ferienpark in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) randaliert und mehrere Menschen verletzt. Laut Polizei soll er am Dienstagmittag einen 31-Jährigen mit einem Minigolfschläger angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben. Zudem verletzte er zwei weitere Menschen ebenfalls durch Schläge, so die Polizei. Hintergrund soll ein Streit um Lohnzahlungen mit seinem früheren Arbeitgeber gewesen sein.