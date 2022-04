per Mail teilen

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Montag am Haupteingang des Krankenhauses in Ravensburg einen 43-Jährigen mit einem Messer bedroht und beleidigt. Das teilt die Polizei mit. Der 43-Jährige habe den Jüngeren zuvor angesprochen, weil dieser mehrere Patienten und Besucher angepöbelt hatte. Als die Polizei eintraf, leistete er Widerstand, heißt es weiter. Ihm droht eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.