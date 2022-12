Mann nach Messerangriff in Ravensburg in Haft

Ein 49-jähriger Mann ist nach einem Angriff mit einem Messer in Ravensburg in Haft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann soll "in Tötungsabsicht" gehandelt haben.

Der 49-jährige Mann soll an Heiligabend versucht haben, auf den neuen Partner seiner Ex-Frau einzustechen. Dabei habe er "in Tötungsabsicht" gehandelt, davon gehen die Behörden nach derzeitigem Stand aus. Der Angegriffene habe die Messerstiche abwehren und aus der Wohnung flüchten können, so die Polizei. Mann wehrte sich gegen Verhaftung Im Anschluss randalierte der mutmaßliche Täter zusammen mit einem stark betrunkenen Freund in der Wohnung seiner Ex-Frau, in der die beiden auch schließlich von der Polizei verhaftet wurden. Bei der Verhaftung wurde ein Polizist mehrfach getreten. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Haupttäter wegen versuchten Totschlags, Angriffs auf einen Polizisten und gefährlicher Körperverletzung. Der Freund des mutmaßlichen Haupttäters wurde über Nacht in Polizeigewahrsam genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

